Еще одного крымского мусульманина направили на психэкспертизу

Крымского мусульманина Вадима Сирука, которого оккупационные власти РФ обвиняют в причастности к деятельности организации "Хизб-ут Тахрир", отправили на принудительную психиатрическую экспертизу.

Об этом на своей странице в Facebook написала его жена Анна Богачева.

"По неподтвержденной информации сегодня утром Вадима Сирука вывезли из СИЗО в психиатрическую больницу для проведения экспертизы, которая, насколько мне известно, будет длится минимум 21 день", – сообщила она.

Богачева отметила, что это уже пятый случай проведения принудительной стационарной психиатрической экспертизы в отношении крымских мусульман.

Она напомнила, что в знак солидарности с заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым, которому ранее также проводили такую экспертизу, ряд политзаключенных, в том числе – Сирук, отказались проходить ее добровольно.

"Следствие посчитало необходимым, не смотря на их адекватное поведение, провести ее принудительно. Муслим Алиев находится в больнице уже две недели, Рефат Алимов и Арсен Джеппаров – неделю. Сегодня к ним присоединяется Вадим Сирук", – добавила она.

Как известно, в начале ноября такая экспертиза была назначена шести крымским политзаключенным.

Украинская правда