Лавров назвал российские войска на Донбассе "фантастикой"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает утверждать, что Россия не вводила войска и не поставляла оружие на Донбасс.

Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

"Утверждения относительно присутствия российского тяжелого вооружения на юго-востоке Украины, которое требует вывода, – явно из области фантастики" – сказал он.

Лавров утверждает, что война на востоке Украины ведется оружием, которое осталось после распада СРСР.

Он снова повторил, что конфликт прекратиться тогда, когда Украина предоставит Донбассу особый статус, проведет там выборы и амнистию, а также конституционную реформу.

Как известно, в марте СБУ заявляла, что на оккупированном Донбассе находится до 6 тысяч российских военных, а количество членов НВФ примерно 40 тысяч.

При этом с начала конфликта, по данным СБУ, на Донбассе погибли более 1600 военных РФ

Минобороны РФ в последний раз публиковало статистику по потерям в 2009 году. Согласно тем данным, в 2008 году погиб 471 военнослужащий, половина из которых покончили жизнь самоубийством. Однако согласно данным российского казначейства, по статье о возмещении расходов на погребение Минобороны РФ потратило 5,4 млн руб. в 2013 году и 4,8 млн руб. в 2014 году, а в 2015 году – 6 млрд руб.

Украинская правда