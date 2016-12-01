Лавров назвав російські війська на Донбасі "фантастикою"

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Четвер, 1 грудня 2016, 14:14

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров продовжує стверджувати, що Росія не вводила війська і не постачала зброю на Донбас.

Про це він заявив в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

"Твердження щодо присутності російського важкого озброєння на південному сході України, яке вимагає виведення, – явно з області фантастики", – сказав він.

Лавров стверджує, що війна на сході України ведеться зброєю, яка залишилася після розпаду СРСР.

Він знову повторив, що конфлікт припинитися тоді, коли Україна надасть Донбасу особливий статус, проведе там вибори і амністію, а також конституційну реформу.

Як відомо, у березні СБУ заявляла, що на окупованому Донбасі перебуває до 6 тисяч російських військових, а кількість членів НВФ приблизно 40 тисяч.

При цьому з початку конфлікту, за даними СБУ, на Донбасі загинули понад 1600 військових РФ

Міноборони РФ востаннє публікувало статистику по втратах в 2009 році. Згідно з тими даними, в 2008 році загинув 471 військовослужбовець, половина з яких покінчили життя самогубством. Однак згідно з даними російського казначейства,за статтею про відшкодування витрат на поховання Міноборони РФ витратило 5,4 млн руб. в 2013 році і 4,8 млн руб. в 2014 році, а в 2015 році -  6 млрд руб.

Українська правда

Теми: АТО Лавров Росія
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