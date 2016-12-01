Путин обновил концепцию внешней политики РФ, где упомянута Украина

Президент России Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики России.



Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации РФ и состоит из 38 страниц.



Данным указом концепция внешней политики, утвержденная 12 февраля 2013, утратила силу.



Документ указывает на то, что Россия рассматривает создание ПРО США как угрозу своей безопасности и оставляет за собой право на ответные меры.



"Россия выступает за конструктивное сотрудничество с США в сфере контроля над вооружениями с обязательным учетом неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и оборонительными средствами, императивности придания процессу ядерного разоружения многостороннего характера", - говорится в концепции.



Относительно Украины указывается, что "Российская Федерация заинтересована в развитии всего многообразия политических, экономических, культурных и духовных связей с Украиной на основе взаимоуважения, выстраивание партнерских отношений при соблюдении своих национальных интересов".

В концепции отмечается, что война на Донбассе является "внутриукраинским конфликтом".

В разделе "Современный мир и внешняя политики РФ" указывается, что "сокращаются возможности исторического Запада доминировать в мировой экономике и политике".



"Стремление западных государств удержать свои позиции, в том числе за счет навязывания своей точки зрения на мировые процессы и проведения политики сдерживания альтернативных центров силы, приводит к росту нестабильности в международных отношениях", - говорится в концепции.



Также в тексте указано, что отсается невысокой вероятность масштабной войны, "в том числе и ядерного, между ведущими странами".

Украинская правда