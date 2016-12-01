Путин обновил концепцию внешней политики РФ, где упомянута Украина
Президент России Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики России.
Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации РФ и состоит из 38 страниц.
Данным указом концепция внешней политики, утвержденная 12 февраля 2013, утратила силу.
Документ указывает на то, что Россия рассматривает создание ПРО США как угрозу своей безопасности и оставляет за собой право на ответные меры.
"Россия выступает за конструктивное сотрудничество с США в сфере контроля над вооружениями с обязательным учетом неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и оборонительными средствами, императивности придания процессу ядерного разоружения многостороннего характера", - говорится в концепции.
Относительно Украины указывается, что "Российская Федерация заинтересована в развитии всего многообразия политических, экономических, культурных и духовных связей с Украиной на основе взаимоуважения, выстраивание партнерских отношений при соблюдении своих национальных интересов".
В концепции отмечается, что война на Донбассе является "внутриукраинским конфликтом".
В разделе "Современный мир и внешняя политики РФ" указывается, что "сокращаются возможности исторического Запада доминировать в мировой экономике и политике".
"Стремление западных государств удержать свои позиции, в том числе за счет навязывания своей точки зрения на мировые процессы и проведения политики сдерживания альтернативных центров силы, приводит к росту нестабильности в международных отношениях", - говорится в концепции.
Также в тексте указано, что отсается невысокой вероятность масштабной войны, "в том числе и ядерного, между ведущими странами".
Украинская правда
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