Пункты пропуска на админгранице с Крымом снова работают – ГФС

501 просмотр
0
Четверг, 1 декабря 2016, 16:45

Все три контрольные пункты пропуска на админгранице с Крымом, работа которых была приостановлена в четверг из-за технических проблем с базой данных ГФС, снова работают.

Об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Херсонской области.

"Пропуск граждан и транспорта через КПВВ "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар", приостановленный из-за технических проблем с центральной базой ДФС, на данный момент восстановлено", – заявили в ведомстве.

Как известно, в связи с техническими проблемами в четверг временно прекратили пропуск транспорта и граждан все три расположенные на админгранице с аннексированным Россией Крымом контрольные пункты въезда-выезда "Чаплинка", "Каланчак" и "Чонгар".

Пропуск транспорта и граждан не осуществлялся в обоих направлениях – как в Крым, так и из Крыма.

Темы: Крым граница ГФС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украина не будет бить по Крыму – Полторак 1 декабря 2016, 16:22
На Дунае задержали судно с сирийцами, которое заплывало в Крым – ГПСУ 1 декабря 2016, 14:50
Самолет НАТО следит за стрельбами на юге Украины – СМИ 1 декабря 2016, 14:45
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Судью Киевского апелляционного админсуда поймали на взятке
На Майдане собрались националисты, отправились к Порошенко
У Порошенко ответили на компромат Онищенко
Луценко говорит о тоннах доказательств против Онищенко
Все новости
Новая професссия

Врач, который помогает сажать цветы и чистить картошку

Смена правил

Люди могут встречаться с 6 партнерами сразу – исследователи