Пункти пропуску на адмінмежі з Кримом знову працюють – ДФС

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Четвер, 1 грудня 2016, 16:45

Усі три контрольні пункти пропуску на адмінмежі з Кримом, роботу яких було призупинено у четвер через технічні проблеми з базою даних ДФС, знову працюють.

Про це "Укрінформу" повідомили в прес-службі Головного управління ДФС у Херсонській області.

"Пропуск громадян та транспорту через КПВВ "Каланчак", "Чаплинка" і "Чонгар", призупинений через технічні проблеми з центральною базою ДФС, наразі відновлено", – заявили у відомстві.

Як відомо, у зв'язку з технічними проблемами у четвер тимчасово припинили пропуск транспорту і громадян усі три розташовані на адмінмежі з анексованим Росією Кримом контрольні пункти в'їзду-виїзду – "Чаплинка", "Каланчак" і "Чонгар".

Пропуск транспорту та громадян не здійснювався в обох напрямках – як в Крим, так і з Криму.

Теми: Крим кордон ДФС
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