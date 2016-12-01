Олланд решил не выдвигаться на новый срок

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Четверг, 1 декабря 2016, 21:55

Президент Франции Франсуа Олланд не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

Об этом глава французского государства объявил вечером 1 декабря, в телеобращении, которое транслировалось из Елисейского дворца.

Очередные выборы президента во Франции состоятся весной 2017 года. 62-летний социалист Олланд находится на высшем государственном посту с 2012 года.

Согласно опросам общественного мнения, он является одним из самых непопулярных президентов в истории страны. Его кандидатуру на президентских выборах готовы поддержать только 10 процентов избирателей, отмечает агентство AFP.

Немецкая волна

Темы: Франция виборы
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