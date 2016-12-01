Олланд решил не выдвигаться на новый срок
Президент Франции Франсуа Олланд не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок.
Об этом глава французского государства объявил вечером 1 декабря, в телеобращении, которое транслировалось из Елисейского дворца.
Очередные выборы президента во Франции состоятся весной 2017 года. 62-летний социалист Олланд находится на высшем государственном посту с 2012 года.
Согласно опросам общественного мнения, он является одним из самых непопулярных президентов в истории страны. Его кандидатуру на президентских выборах готовы поддержать только 10 процентов избирателей, отмечает агентство AFP.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.