Олланд вирішив не висуватися на новий термін

Президент Франції Франсуа Олланд не висуватиме свою кандидатуру на новий термін.

Про це глава французької держави оголосив увечері 1 грудня, в телезверненні, яке транслювалося з Єлисейського палацу.

Чергові вибори президента у Франції відбудуться навесні 2017 року. 62-річний соціаліст Олланд перебуває на найвищій державній посаді з 2012 року.

Згідно з опитуваннями громадської думки, він є одним із найбільш непопулярних президентів в історії країни.

Його кандидатуру на президентських виборах готові підтримати лише 10% виборців, зазначає агентство AFP.

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