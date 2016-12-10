НАБУ составило новое подозрение по Охендовскому - Сытник

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Суббота, 10 декабря 2016, 13:52

Расследование НАБУ собрало достаточно доказательств для объявления председателю ЦИК Михаилу Охендовскому подозрения в незаконном получении средств из "черной кассы" Партии регионов.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в интервью "Зеркалу недели".

Он отметил, что провести по данному делу еще одну экономическую экспертизу, на которой настаивают в САП, невозможно.

"Экономической экспертизы не проводили, были просто показания в области экономической экспертизы по этому поводу. Прокуроры согласились, что ее в этом деле провести невозможно. Нам нечего предоставить эксперту", - подчеркнул он.

Сытник отметил, что полученные детективами доказательства и без экспертизы являются достаточно весомыми.

"Говорить о полном списке доказательств, которые проходят по делу человека, я не буду. Но, по моему мнению и мнению детективов, совокупность полученных доказательств дает основания для составления и озвучивания подозрения. Поэтому мы это подозрение составили. Вроде бы убедили прокуроров, что доказательств для объявления подозрения достаточно, и, надеюсь, в ближайшее время подозрение будет согласовано", - заявил директор ведомства.

Он также рассказал, что НАБУ выполнило распоряжение САП и подготовило новый проект подозрения для одного из фигурантов дела "черной бухгалтерии" Партии регионов, и антикоррупционная прокуратура может согласовать его до конца недели.

По информации DT.UA, НАБУ направило в САП новый вариант текста подозрения для Охендовского, но для его юридической проработки нужно время до понедельника-вторника.

Ранее издание сообщало, что САП вернула в НАБУ проект подозрения относительно Охендовского с требованием провести экономическую экспертизу, хотя информации для сообщения Охендовскому о подозрении и начала расследование было вполне достаточно.

Глава САП Назар Холодницкий, в свою очередь, сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура проверяет четыре факта возможного получения средств из "черной кассы" Партии регионов Охендовским.

Темы: ЦИК НАБУ Партия регионов
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Комментарии — 5
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IP: 46.119.247.---Alena Rudenko10.12.2016 15:09
главное что бы подозрение было составлено грамотно, и не возвращалось судом обратно, как это уже было несколько раз) А то для НАБУ какие-то тренинги постоянно проводятся, а уровень професионализма - на уровне первого курса юрфака) Спасибо Шабунину за отлично отобранные кадры по 50 тыщ уе за место)
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IP: 46.119.253.---Igor Alexandrovich Savenko10.12.2016 15:04
TKorolkov:
Этого жулика Охердовского еще не посадили? НАБУ - КУ-КА-РЕ-КУ
а вы можете назвать хоть одну фамилию, чье дело было не то что до приговора доведено, но хотя бы в суд НАБУ передало?) Я не считаю дело Васильковского главы, это не уровень НАБУ)
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IP: 159.224.186.---vitaliy4910.12.2016 14:50
ну и что...??? результат известен заранее... ПШИК....
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IP: 178.150.152.---TKorolkov10.12.2016 14:27
Этого жулика Охердовского еще не посадили? НАБУ - КУ-КА-РЕ-КУ
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IP: 46.119.253.---Igor Alexandrovich Savenko10.12.2016 14:14
вот вопрос - зачем эти постоянные анонсы? У нас Сытник директор НАБУ или конферансье? Давайте уже нам будут объявлять результаты - дело передано в суд, приговор такой-то, все, коротко и по сути.
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