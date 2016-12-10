Замглавы ЦИК купила квартиру в Киеве за 3 млн

5169 просмотров
0
Суббота, 10 декабря 2016, 17:48

Замглавы ЦИК Жанна Усенко-Черная 1 декабря приобрела квартиру в Киеве стоимостью 32 млн гривен.

Об этом говорится в представленном ею сообщении о существенных изменениях к электронной декларации, обнародованной на сайте НАПК.

Согласно сообщению, квартира общей площадью 69,4 кв. м. на момент покупки стоила 3 млн 225 тыс 600 грн.

Кроме того, за услуги, направленные на приобретение объекта недвижимости, Усенко-Черная заплатила агентству недвижимости "Конкорд" 102 тысячи гривен.

Согласно декларации, заработная плата Усенко-Черной по основному месту работы в 2015 году составила 286 тысяч гривен.

Украинская правда

Темы: ЦИК
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАБУ составило новое подозрение по Охендовскому - Сытник 10 декабря 2016, 13:52
Парубий: Порошенко готов к компромиссу по новому составу ЦИК 25 ноября 2016, 04:36
САП проверяет 4 факта получения Охендовским средств из "черной кассы" 19 ноября 2016, 12:29
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Аваков: В Затоке Нацполиция, ГПУ и СБУ проводят обыски и задержания
Боевики в разы увеличили количество обстрелов
Перестрелка в Княжичах: Результатов экспертиз нет, отрабатывают "псевдоограбление"
В Минфине говорят, что передавали коллекторской фирме не персональные данные
Все новости
Отношения

7 отличий между здоровыми и "токсичными" отношениями

BeVerySpecial

Геннадий Магуза – о своих татуировках и работе в барбершопе