Замглавы ЦИК купила квартиру в Киеве за 3 млн

Замглавы ЦИК Жанна Усенко-Черная 1 декабря приобрела квартиру в Киеве стоимостью 32 млн гривен.

Об этом говорится в представленном ею сообщении о существенных изменениях к электронной декларации, обнародованной на сайте НАПК.

Согласно сообщению, квартира общей площадью 69,4 кв. м. на момент покупки стоила 3 млн 225 тыс 600 грн.

Кроме того, за услуги, направленные на приобретение объекта недвижимости, Усенко-Черная заплатила агентству недвижимости "Конкорд" 102 тысячи гривен.

Согласно декларации, заработная плата Усенко-Черной по основному месту работы в 2015 году составила 286 тысяч гривен.

Украинская правда