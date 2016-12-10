Заступник глави ЦВК купила квартиру в Києві за 3 млн

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Субота, 10 грудня 2016, 17:48

Заступник глави ЦВК Жанна Усенко-Чорна 1 грудня придбала квартиру в Києві вартістю 3,2 млн гривень.

Про це йдеться у поданому нею повідомленні про суттєві зміни до електронної декларації, оприлюдненому на сайті НАЗК.

Згідно з повідомленням, квартира загальною площею 69,4 кв. м. на момент покупки коштувала 3 млн 225 тис 600 грн.

Крім того, за послуги, спрямовані на набуття об'єкта нерухомості, Усенко-Чорна заплатила агентству нерухомості "Конкорд" 102 тисячі гривень.

Згідно з декларацією, заробітна плата Усенко-Чорної за основним місцем роботи 2015 року склала 286 тисяч гривень.

Українська правда

Теми: ЦВК
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