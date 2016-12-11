В непризнанном Приднестровье выбирают "президента"
В воскресенье, 11 декабря, в непризнанной Приднестровской Молдавской республике состоятся выборы так называемого президента региона.
Об этом передает "Укринформ".
Как сообщили в Центральной избирательной комиссии Приднестровья, для участия в голосовании в избирательные списки включены более 400 тысяч человек.
На время проведения "выборов" введен усиленный режим миграционного и пограничного контроля, который продлится до понедельника, 12 декабря.
Фаворитами считаются нынешний лидер Приднестровья Евгений Шевчук и председатель Верховного совета региона Вадим Красносельский.
Предварительные результаты голосования станут известны в ночь с воскресенья на понедельник.
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