Фигуранты дела "Хизб ут-Тахрир" спят по очереди и едят пищу с тараканами

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Воскресенье, 11 декабря 2016, 13:19

Родные фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" из общественного объединения "Крымская солидарность" заявляют о ненадлежащих условиях их содержания в СИЗО Симферополя.

В частности, по словам родственников, в СИЗО не соблюдена норма жилплощади на человека, сообщает Крым.Реалии.

"Мы направили письмо крымскому омбудсмену с просьбой проверить это учреждение. Мне пришел ответ, что в СИЗО-1 Симферополя лимит наполнения - 817 человек, а фактически там находятся 1519 человек по состоянию на август 2016 года", - рассказала Алие Абселямова, жена Энвера Мамутова, одного из бахчисарайских фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир".

Это означает, что количество мест в СИЗО существенно меньше количества заключенных, поэтому они вынуждены спать по очереди, что отражается на их состоянии здоровья и качества подготовки к судебным заседаниям.

Кроме того, родные арестованных акцентируют внимание на "полной антисанитарии" в СИЗО.

"Известен случай попадания тараканов в пищу. Об этом рассказал один из фигурантов дела. Также они жалуются на укусы блох и клопов, которые долго не заживают и гноятся. Раны от укусов можно заметить на руках заключенных во время заседаний", - отметила Абселямова.

Она добавила, что администрация СИЗО уверяет, что дезинфицирует помещения ежеквартально, "однако эффективность процедуры для нас - под вопросом".

Отдельно родственники фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" акцентируют внимание на медицинском обслуживании в СИЗО и ситуации с передачей лекарств арестованным - им явно не предоставляют необходимого лечения и препятствуют передаче медикаментов.

"Вадим Сирук жалуется на проблемы с зубами, а единственное предлагаемое в СИЗО лечение зубов - удаление. Терапевтической стоматпомощи не предусмотрено вообще. Долгое время не оказывали помощь Арсену Джеппарову, нуждающемуся в хирургической операции. Когда ее все же провели, то еще до того, как он отошел от общего наркоза, его перевели в обычную камеру СИЗО, не предоставив послеоперационного ухода. Мы это понимаем не иначе как практику пыток. Также известно о проблемах со здоровьем Рефата Алимова и о том, что ему не дают необходимые лекарства и не принимают для передачи, заявляла его мать", - сообщила Абселямова.

Фигуранты ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" находятся в тюрьме уже более полугода. Первых четырех обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них - член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него задержали алуштинца Муслима Алиева и жителя села Краснокаменка Энвера Бекирова, которые работали строителями, а также торговца цветами из Ялты Вадима Сирука.

Правозащитники считают арестованных ялтинцев политическими заключенными.

Темы: Крым
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