Фігуранти справи "Хізб ут-Тахрір" сплять по черзі й їдять їжу з тарганами

Рідні фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" з громадського об'єднання "Кримська солідарність" заявляють про неналежні умови їхнього утримання в СІЗО Сімферополя.

Зокрема, за словами родичів, у СІЗО не дотримана норма житлоплощі на людину, повідомляє Крим.Реалії.

"Ми направили лист кримському омбудсмену з проханням перевірити цю установу. Мені прийшла відповідь, що в СІЗО-1 Сімферополя ліміт наповнення – 817 осіб, а фактично там перебувають 1519 осіб станом на серпень 2016 року", – розповіла Аліє Абселямова, дружина Енвера Мамутова, одного з бахчисарайських фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір".

Це означає, що кількість ліжок у СІЗО істотно менше кількості ув'язнених, тому вони змушені спати по черзі, що відбивається на їхньому стані здоров'я та якості підготовки до судових засідань.

Крім того, рідні заарештованих акцентують увагу на "повній антисанітарії" в СІЗО.

"Відомий випадок потрапляння тарганів у їжу. Про це розповів один з фігурантів справи. Також вони скаржаться на укуси бліх і клопів, які довго не загоюються і гнояться. Рани від укусів можна помітити на руках арештантів під час засідань", – зазначила Абселямова.

Вона додала, що адміністрація СІЗО запевняє, що дезінфікує приміщення щоквартально, "проте ефективність процедури для нас – під питанням".

Окремо родичі фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" акцентують увагу на медичному обслуговуванні в СІЗО і ситуації з передачею ліків заарештованим – їм явно не надають необхідного лікування і перешкоджають передачі медикаментів.

"Вадим Сірук скаржиться на проблеми з зубами, а єдине пропоноване в СІЗО лікування зубів – видалення. Терапевтичної стоматдопомоги не передбачено взагалі. Тривалий час не надавали допомогу Арсену Джеппарову, який потребує хірургічної операції. Коли її все ж провели, то ще до того, як він відійшов від загального наркозу, його перевели в звичайну камеру СІЗО, не надавши післяопераційного догляду. Ми це розуміємо не інакше як практику катувань. Також відомо про проблеми зі здоров'ям Рефата Алімова і про те, що йому не дають необхідні ліки і не приймають для передачі, заявляла його мати", – повідомила Абселямова.

Фігуранти ялтинської справи "Хізб ут-Тахрір" перебувають у в'язниці вже більше півроку. Перших чотирьох обвинувачених заарештували 11 лютого 2016 року. Найбільш відомий з них – член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку. Крім нього затримали алуштинця Мусліма Алієва і жителя села Краснокам'янка Енвера Бекірова, які працювали будівельниками, а також торговця квітами з Ялти Вадима Сірука.

Правозахисники вважають заарештованих ялтинців політичними в'язнями.