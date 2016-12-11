В Донецкой области начали спецоперацию по борьбе с игорным бизнесом

11 декабря в Донецкой области началась спецоперация по ликвидации незаконного игорного бизнеса.

Об этом сообщил глава облуправления Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"До конца года должны быть закрыть все нелегальные игорные клубы без возможности повторного открытия. Каждая информация о работе незаконных игорных учреждений будет проверена", - отметил он.

По словам Аброськина, руководителям территориальных отделов полиции поручено максимально привлечь к этим мероприятиям общественность, которая активно выступает против игорного бизнеса.