На Донеччині почали спецоперацію: боротимуться з гральним бізнесом

11 грудня у Донецькій області розпочато спецопераціяю з ліквідації незаконного грального бізнесу.

Про це повідомив глава облуправління Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

"До кінця року мають бути закрити всі нелегальні гральні клуби без можливості повторного відкриття. Кожна інформація щодо роботи незаконних гральних установ буде перевірена", - зазначив він.

За словами Аброськіна, керівникам територіальних відділів поліціі доручено максимально залучити до цих заходів громадськість, яка активно виступає проти грального бізнесу.