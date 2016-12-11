Боевики ИГИЛ снова захватили Пальмиру

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Воскресенье, 11 декабря 2016, 16:17

Террористическая группировка "Исламское государство" вновь заняло сирийское исторический город Пальмиру.

Как сообщает DW со ссылкой на AFP и данные наблюдателей, это произошло после того, как сирийские вооруженные силы вышли из безлюдного города.

"Несмотря на длительные авиаудары, ИГ отвоевала всю Пальмиру после того, как сирийская армия вышла из города на юг", - заявил глава Сирийского центра по мониторингу за соблюдением прав человека Рами Абдель Рахман.

По его словам, джихадисты молниеносно заняли весь город после того, как им удалось захватить северную окраину и стратегические высоты.

Ранее наблюдатели сообщали, что массированные авиаудары российских военно-воздушных сил вынудили боевиков "Исламского государства" покинуть Пальмиру.

Темы: Сирия терроризм
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