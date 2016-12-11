ГосЧС предупредила о сильном снеге и гололеде в 4 областях

12 декабря ночью в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях ожидается сильный снег, днем в северной половине на дорогах гололедица.

Об этом 11 декабря сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Во второй половине дня 12 декабря на дорогах Киев - гололедица. ГосЧС призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице", - отметили в ведомстве.