ГосЧС предупредила о сильном снеге и гололеде в 4 областях

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Воскресенье, 11 декабря 2016, 19:53

12 декабря ночью в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях ожидается сильный снег, днем в северной половине на дорогах гололедица.

Об этом 11 декабря сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Во второй половине дня 12 декабря на дорогах Киев - гололедица. ГосЧС призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице", - отметили в ведомстве.

Темы: погода
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