В Киеве автомобиль врезался в трамвай с пассажирами

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Воскресенье, 11 декабря 2016, 23:44

В Киеве на проспекте Победы вечером 11 декабря легковой автомобиль врезался в трамвай с пассажирами.

Об этом сообщает онлайн-ресурс "dtp.kiev.ua".

В салоне легкового автомобиля находился водитель и два пассажира. Согласно сообщению, водитель в тяжелом состоянии, без сознания был госпитализирован в реанимацию. Медицинская помощь была оказана двум пассажирам автомобиля, которые на момент столкновения были пристегнуты.

На месте ДТП работает патруль полиции и следственно-оперативная группа.

В результате столкновения трамвай снесло с рельс на метр, на месте также работает аварийная бригада.

 
Темы: Киев авария
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