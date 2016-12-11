У Києві автомобіль врізався у трамвай з пасажирами

00
0
Неділя, 11 грудня 2016, 23:44

У Києві на проспекті Перемоги ввечері 11 грудня легковий автомобіль врізався у трамвай з пасажирами.

Про це повідомляє онлайн-ресурс "dtp.kiev.ua

У салоні легкового автомобіля перебував водій і два пасажири. Згідно з повідомленням, водій у важкому стані, без свідомості був госпіталізований у реанімацію. Медичну допомогу було надано двом пасажирам автомобіля, які на момент зіткнення були пристебнуті.

На місці ДТП працює патруль поліції і слідчо-оперативна група.

Внаслідок зіткнення трамвай знесло з рейок на метр, на місці також працює аварійна бригада. 

 
Теми: Київ аварія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Києві поліцейського-хабарника відправили під домашній арешт 10 грудня 2016, 14:43
Декомунізація vs. забуття: викреслити, але запам’ятати 9 грудня 2016, 16:55
Аваков обіцяє розібратися з побиттям чоловіка, який рятував Шеремета 9 грудня 2016, 14:18
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Україна попросить розслідувати інцидент на марші у Перемишлі
Бойовики збільшили інтенсивність обстрілів у напрямку Маріуполя
Росія "зламала" секретні файли Бундестагу - ЗМІ
Савченко таємно зустрічалася в Мінську з ватажками "ДНР" та "ЛНР" - ЗМІ
Усі новини
Премія ВВС

Стали відомі імена переможців "Книги року ВВС"

Воздвиженка

Де працювати, їсти, пити і розважатися