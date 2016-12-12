Минэкологии может поставить руководителем Нацпарка человека, не знающего, что такое экосистема

В сети выложили видео, на котором победитель конкурса на должность директора национального парка "Тузловские лиманы" Виталий Чакир еще во время конкурса не ответил ни на один вопрос.

Такую запись обнародовал пользователь Михаил Кицюк и прокомментировал это так:

"Посмотрите, пожалуйста, это видео. Всего 1 мин. и 47 сек. На видео - победитель конкурса на должность директора Национального природного парка "Тузловские лиманы" Виталий Чакир. Конкурс проходит в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины", - написал он.

Его спрашивают о том, что такое экологическая сеть, какие представители ихтиофауны живут в парке, какие экосистемы парка являются наиболее уязвимыми, что такое экосистема. Но он не ответил на эти вопросы.

При ответе он сказал, что есть по специальности менеджер - экономист.

В то же время указано, что рекомендации Чакиру дали Одесский облсовет и Татарбунарский райсовет.

В сообщении Минэкологии о результатах конкурса отмечается, что "по результатам голосования членами постоянно действующей комиссии конкурсного отбора руководителей предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления Минприроды, победителем на замещение вакантной должности директора национального природного парка" Тузловские лиманы "был объявлен Виталий Анатольевич Чакир".

В то же время нынешний руководитель Нацпарка "Тузловские лиманы" Иван Русев возмутился таким назначением, а сам отказывался участвовать в конкурсе Минэкологии из-за давления, которое на него осуществляли.

Русов заявлял, что Чакир пытался втянуть его в коррупционные схемы.

В день конкурса в своем Facebook Русев жаловался, что ему приходилось бороться за парк с властями и правоохранительными органами.

Он писал, что среди тех, кто пытался втянуть его в коррупционные схемы, был хозяин "гранитных" компаний - Могильников и его кандидат Чакира, которого тот лоббировал в директора НПП "Тузловские лиманы".

"Как только я приступил к управлению НПП" Тузловские лиманы", звонит мне какой-то Могильников и предлагает сделку: "... будешь дружить со мной и с ОК "Гранит", который я создал, будем вместе управлять ресурсами Тузловском лимане ... я человек известный и вхож в министерство экологии, знаю начальника Департамента заповедного дела Иваненко и могу найти подход, дать сколько надо и договориться, чтобы вы не были и.о."., а вас сразу бы утвердили директором ... ", - написал Русев.

Русев

"После моего ответа о том, что моя администрация нацпарка работает прозрачно и исключительно по закону и я готов, в том числе и с ним обсуждать любые здравые предложения, но не лоббировать чьи-то интересы, Могильников объявил войну Русеву и Выхрыстюк. Он оплачивал поездки браконьеров в Минприроды и там их радушно принимали, браконьеры перекрывали не раз трассу, его приближенные угрожали мне убийством. А кандидат Чакир В. приходил ко мне от Могильникова и пытался меня склонить к поиску вариантов "дружбы" с Могильниковым", - рассказал Русев.

"Потом заносил ошметки каких-то бумаг, с тем, чтобы узурпировать участок на 24 км песчаной косы для сооружения канала и новой узурпации рыбных ресурсов. Мне пришлось "вежливо" ему объяснять, что все должно быть исключительно по закону. И вот ... кандидат, который не имеет вообще профильного образования, который не знает элементарных вещей природно-заповедного дела, не знает даже такие элементарные понятия как ихтиофауна и экосистема, выиграл фарс под названием "конкурс Минприроды", - возмутился Русев.

Чакир в 2010 году избирался в Татарбунарский райсовет от партии Фронт змин.

Оксана Коваленко, УП