67% украинцев на местах не почувствовали децентрализации

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Понедельник, 12 декабря 2016, 14:45

За полтора года финансовой децентрализации большинство украинцев – 67% – не почувствовала заметных изменений от использования новых средств.

Об этом говорится в пресс-релизе фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива на основе исследования, направленного на изучение мнений и позиций ключевых участников и стейкхолдеров реформы децентрализации.

"Согласно результатам опроса общественного мнения, за полтора года функционирования ОМС (органов местного самоуправления - ред.) в условиях финансовой децентрализации большинство украинцев – 67% – не почувствовала заметных изменений от использования новых средств", - говорится в пресс-релизе.

При этом, указывается, что 16% опрошенных почувствовали изменения к лучшему, а 8% – изменения к худшему.

 

Аналитики фонда отмечают, что эти цифры "следует рассматривать в общем контексте общественного мнения в последнее время, которая указывает на то, что граждане оценивают преобразования в государстве и изменение собственных условий жизни большей части негативно".

"Ответы тех граждан, которые почувствовали изменения к лучшему, подтверждают тенденцию должностных лиц ОТГ (объединенных территориальных громад – ред.) тратить средства с целью получения быстрых результатов. В частности, абсолютное большинство (57%) из тех, кто увидел положительные изменения, как пример приводили улучшения благоустройства и санитарного состояния у домов. Зато те, кто говорил о негативных изменениях, на первое место поставили ухудшение качества медицинского обслуживания (63%), что может свидетельствовать о проблемах с реформированием этой сферы", - указывается в пресс-релизе.

 
 

В опросе участвовали 2040 респондентов-жителей Украины.

Также опрашивались 21 эксперт по децентрализации, председателя 50 объединенных территориальных общин из разных областей, представители 27 районных государственных администраций, расположенных в районах, где уже созданы объединенные территориальные общины, из разных областей.

Украинская правда

Темы: опрос децентрализация
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IP: 92.113.62.---Дідусь Іванович12.12.2016 15:28
Централізована влада нічого не може децентралізувати за походженням, а навпаки, відцентралізовано, може позбавлятися відповідальності за низи передачею своїх обов'язків низам. Але ж відцентралізація протилежна децентралізації... Найгіршим успадкуванням маємо радянську централізацію влади. Для цього стаття 5 Конституції порушується в самій Конституції ізоляцією народу від встановлення судової влади, а до виконавчої встановленням виборів тільки президента й мерів. Спочатку слід децентралізовано, з низів до центру, встановити центральну владу. Народ є джерелом влади, а не центральна влада...
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