67% українців на місцях не відчули децентралізації

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Понеділок, 12 грудня 2016, 14:45

За півтора року фінансової децентралізації більшість українців – 67% – не відчула помітних змін від використання нових коштів.

Про це йдеться у прес-релізі фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва на основі дослідження, спрямованого на вивчення думок і позицій ключових учасників і стейкхолдерів реформи децентралізації.

"Згідно з результати опитування громадської думки, за півтора року функціонування ОМС (органів місцевого самоврядування – ред.) в умовах фінансової децентралізації більшість українців – 67% – не відчула помітних змін від використання нових коштів", - сказано у прес-релізі.

При цьому, вказується, що 16% опитаних відчули зміни на краще, а 8% – зміни на гірше.

 

Аналітики фонду зазначають, що ці цифри "варто розглядати у загальному контексті громадської думки протягом останнього часу, яка вказує на те, що громадяни оцінюють перетворення в державі та зміну власних умов життя здебільшого негативно".

"Відповіді тих громадян, які відчули зміни на краще, підтверджують тенденцію посадовців ОТГ (об'єднаних територіальних громад – ред.) витрачати кошти з метою отримання швидких результатів. Зокрема, абсолютна більшість (57%) із тих, хто побачив позитивні зміни, як приклад наводили покращення благоустрою і санітарного стану біля будинків. Натомість ті, хто говорив про негативні зміни, на перше місце поставили погіршення якості медичного обслуговування (63%), що може свідчити про проблеми із реформуванням цієї сфери", - вказується у прес-релізі.

 
 

В опитуванні, брали участь 2 040 респондентів-мешканців України.

Також опитувалися 21 експерт з децентралізації, голови 50 об’єднаних територіальних громад з різних областей, представники 27 районних державних адміністрацій, розташованих у районах, де вже створено об’єднані територіальні громади, з різних областей.

Українська правда

Теми: опитування децентралізація
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IP: 92.113.62.---Дідусь Іванович12.12.2016 15:28
Централізована влада нічого не може децентралізувати за походженням, а навпаки, відцентралізовано, може позбавлятися відповідальності за низи передачею своїх обов'язків низам. Але ж відцентралізація протилежна децентралізації... Найгіршим успадкуванням маємо радянську централізацію влади. Для цього стаття 5 Конституції порушується в самій Конституції ізоляцією народу від встановлення судової влади, а до виконавчої встановленням виборів тільки президента й мерів. Спочатку слід децентралізовано, з низів до центру, встановити центральну владу. Народ є джерелом влади, а не центральна влада...
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