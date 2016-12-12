67% українців на місцях не відчули децентралізації

За півтора року фінансової децентралізації більшість українців – 67% – не відчула помітних змін від використання нових коштів.

Про це йдеться у прес-релізі фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва на основі дослідження, спрямованого на вивчення думок і позицій ключових учасників і стейкхолдерів реформи децентралізації.

"Згідно з результати опитування громадської думки, за півтора року функціонування ОМС (органів місцевого самоврядування – ред.) в умовах фінансової децентралізації більшість українців – 67% – не відчула помітних змін від використання нових коштів", - сказано у прес-релізі.

При цьому, вказується, що 16% опитаних відчули зміни на краще, а 8% – зміни на гірше.

Аналітики фонду зазначають, що ці цифри "варто розглядати у загальному контексті громадської думки протягом останнього часу, яка вказує на те, що громадяни оцінюють перетворення в державі та зміну власних умов життя здебільшого негативно".

"Відповіді тих громадян, які відчули зміни на краще, підтверджують тенденцію посадовців ОТГ (об'єднаних територіальних громад – ред.) витрачати кошти з метою отримання швидких результатів. Зокрема, абсолютна більшість (57%) із тих, хто побачив позитивні зміни, як приклад наводили покращення благоустрою і санітарного стану біля будинків. Натомість ті, хто говорив про негативні зміни, на перше місце поставили погіршення якості медичного обслуговування (63%), що може свідчити про проблеми із реформуванням цієї сфери", - вказується у прес-релізі.

В опитуванні, брали участь 2 040 респондентів-мешканців України.

Також опитувалися 21 експерт з децентралізації, голови 50 об’єднаних територіальних громад з різних областей, представники 27 районних державних адміністрацій, розташованих у районах, де вже створено об’єднані територіальні громади, з різних областей.

Українська правда