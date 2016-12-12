В Украине "прикрыли" 11 каналов торговли людьми

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Понедельник, 12 декабря 2016, 17:37

С начала 2016 года сотрудники Госпогранслужбы пресекли 11 каналов торговли людьми и разоблачили 6 преступных групп, в составе которых 12 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"По информации пограничников, открыто и начато 19 уголовных производств по ст. 149 УК "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека", выполнено более 60 поручений на проведение следственных (розыскных) действий", - говорится в сообщении.

"Среди видов торговли людьми наиболее распространенным остается сексуальная эксплуатация: в большинстве случаев гражданок Украины пытались доставить в Россию, Турцию, ОАЭ, Китая. Другие преступления, связанные с трудовой эксплуатацией - попрошайничество и незаконный вывоз детей", - отметили в МВД.

В целом, согласно сообщению, в результате проведенных мероприятий предупрежден вывоз за границу почти 30 потенциальных жертв и прекращен незаконный вывоз за границу 82 детей.

Украинская правда

Темы: МВД права человека
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IP: 195.242.80.---val mashtak 12.12.2016 18:17
Нелишним было б наряду с торговлей людьми прикрыть и каналы GPS-наркоторговли, вал которой захлестнул всю Украину.
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