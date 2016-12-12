Лавров заявляет, что ЕС раздал странам темники по РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что в ЕС существует письменная инструкция об употреблении определенных терминов при упоминании России. В ней, по его словам, есть "аннексия Крыма" и "оккупация Донбасса".

Об этом сообщает ТАСС.



"Не думаю, что открою большой секрет, если скажу, что нам известно о наличии в Евросоюзе письменных инструкций о том, как каждая страна, включая страны-кандидаты на вступление, должна публично высказываться при любом упоминании о РФ", - сказал министр.

"Там записано, что абсолютным обязательством всех этих стран надо произнести как мантру термины "аннексия Крыма", "оккупация Донбасса", и так далее. Очень похоже на то, что эта инструкция обязательна к исполнению", - добавил он.

В то же время, по словам Лаврова, "такого слепого подчинения (в употреблении терминов - ред) уже не наблюдается".