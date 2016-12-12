Лавров заявляє, що ЄС роздав країнам темники щодо РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що в ЄС існує письмова інструкція про вживання певних термінів при згадці Росії. У ній, за його словами, є "анексія Криму" і "окупація Донбасу".

Про це повідомляє ТАСС.

"Не думаю, що відкрию велику таємницю, якщо скажу, що нам відомо про наявність в Євросоюзі письмових інструкцій про те, як кожна країна, у тому числі країни-кандидати на вступ, повинні публічно висловлюватися за будь-якої згадкиі про РФ", - сказав міністр.

"Там записано, що абсолютним обов'язково для всіх цих країн треба промовляти як мантру терміни "анексія Криму", "окупація Донбасу", і так далі. Дуже схоже на те, що ця інструкція є обов'язковою до виконання", - додав він.

У той же час, за словами Лаврова, "такого сліпого виконання (щодо вживання термінів - ред.) вже не спостерігається".