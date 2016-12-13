"Воля" частично возобновила доступ к Интернету

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Вторник, 13 декабря 2016, 03:35

Провайдер телекоммуникационных услуг "Воля" сообщил, что доступ к Интернету в Киеве частично восстановлен.

Об этом провайдер сообщает на странице в  Facebook.

"Восстановлены ПГС по адресу Леси Украинки, Ивана Франко, Антонова, Лепсе, Мельникова, Сырецкая , Малиновского, Радужная, Лесной, Давыдова, Васильковская, Вербицкого, Воссоединения, Веденская, Сосниных, Доброхотова, Ужвий, Киквидзе и Маяковского… На текущий момент восстановлено ещё две ПГС Драйзера и Ревуцкого", - говорится в сообщении.

"Дегтяревская и Якуба Коласа в процессе восстановления", - добавили в "Воле".

Как сообщалось, вечером 12 декабря интернет-провайдер "Воля" перестал работать из-за аварии. Позже в компании сообщили, что перебои в работе произошли из-за "серьезной внешней атаки".

Темы: интернет
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