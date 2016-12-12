В "Воле" заявили о внешних атаках, и начали восстанавливать работу

У абонентов одного из крупнейших провайдеров "Воля" отсутствовал доступ к интернету.

Как сообщает Ain.ua, также не работал колл-центр компании - после автоматического ответа о технических неполадках абонента отсоединяли.

"По техническим причинам мы не можем вам ответить. Проблемы будут устранены в ближайшее время", - отвечает автоответчик компании. Из сервисов компании на момент написания новости работал только "Воля ТВ", который предоставляет ТВ-услуги, сообщали в социальных сетях клиенты компании.

По данным издания, в компании пояснили, что произошла авария - и специалисты "Воли" выясняют причины и работают над их устранением.

"В понедельник, 12 декабря в 17.40 в Киеве начались перебои доступа к услуге Интернет. Мы прилагаем максимум усилий для восстановления услуг и сервисов. Уже в ближайшее время технические специалисты будут знать причину аварии", - заявили в "Воле".

"К сожалению, сейчас не доступны также для связи колл-центр и корпоративные ресурсы компании. Будем информировать вас с помощью социальных сетей. Приносим извинения за временные неудобства", - добавили в пресс-службе.

Интернет от "Воли" не работал несколько часов в Киеве и Обухове. Пользователи сообщают, что также не работало мобильное приложение. О перебоях с работой в других городах не сообщалось.

ОБНОВЛЕНО. По состоянию на 22:40 на Facebook-странице компании сообщается, что специалисты начали поэтапное восстановление работы всех сервисов и на завершение этого процесса потребуется 20 минут.

"Мы констатируем факт серьезной внешней атаки, которая привела к перебоям доступа к услуге Интернет в г. Киеве, так же сейчас недоступны для связи колл-центр и корпоративные ресурсы компании. Мы можем вести коммуникацию с абонентами только через социальные сети. Все наши технические специалисты прикладывают максимум усилий, чтобы восстановить сервис", - сообщили в "Воле".

Украинская правда