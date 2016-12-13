В Днипре снова обстреляли общественный транспорт

Вечером 12 декабря в Днипре неизвестный обстрелял трамвай, который ходит по 12 маршруту.

Об этом мэр города Михаил Лысенко сообщил на странице в Facebook.

Как сообщили "Укринформу" в Нацполиции, на улице Тельмана неизвестные стреляли в лобовое стекло трамвая. Пули водителя не задели, но он сильно порезался осколками.

Гильз в трамвае пока не обнаружено. Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, в ноябре в Днипре произошли два похожих случая – были обстреляны троллейбусы.