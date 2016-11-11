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В Днипре второй раз за неделю обстреляли троллейбус

Пятница, 11 ноября 2016, 02:15

В Днипре 10 ноября неизвестные обстреляли троллейбус, пострадавших нет.

Об этом сообщил заместитель мэра города Михаил Лысенко на странице в Facebook.

"Вчерашняя ситуация с троллейбусом повторилась в том же месте, с такими же последствиями", - написал он в четверг.

Представитель областного управления полиции Анна Старчевская отметила, что возможно стреляли из воздушки. Однако она подчеркнула, что это только предположение.

"Отверстия от пули нет, есть небольшой скол", - сообщила она.

Ранее 9 ноября Лысенко сообщал, что в Днипре на проспекте Яворницкого неизвестные обстреляли  троллейбус первого маршрута. Пострадавших нет. За информацию о лицах совершивших данное преступление он объявил вознаграждение в размере 10 000 гривен.

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Темы: Днепр
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