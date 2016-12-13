Экономическая подгруппа ТГК не работает с сентября

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Вторник, 13 декабря 2016, 07:38

Экономическая подгруппа Трехсторонней контактной группы не работает уже три месяца.

Об этом сообщила представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская в эфире телеканала ICTV, передает "Укринформ".

"Экономическая подгруппа не работает с сентября - представители Донецких районов привозят боевика, с которым переговоры не ведутся. В связи с этим вся подгруппа не работает уже три месяца", - сказала она.

Также Айвазовская отметила, что переговоры в "минском процессе" с боевиками не ведутся.

"Возможно кто-то не знает, но в Минске переговоры с боевиками не ведутся. Там присутствуют коллаборационисты со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - добавила она.

Темы: Донбасс
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IP: 178.159.56.---John Novik13.12.2016 08:33
А че их вести, когда окраина сама ДЛНР от своей же контрабанды охраняет, и сама же себе экспорт в республики запрещает. Всем бы таких сознательных соседей.
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