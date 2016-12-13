Экономическая подгруппа ТГК не работает с сентября

Экономическая подгруппа Трехсторонней контактной группы не работает уже три месяца.

Об этом сообщила представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская в эфире телеканала ICTV, передает "Укринформ".

"Экономическая подгруппа не работает с сентября - представители Донецких районов привозят боевика, с которым переговоры не ведутся. В связи с этим вся подгруппа не работает уже три месяца", - сказала она.

Также Айвазовская отметила, что переговоры в "минском процессе" с боевиками не ведутся.

"Возможно кто-то не знает, но в Минске переговоры с боевиками не ведутся. Там присутствуют коллаборационисты со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - добавила она.