Економічна підгрупа ТГК не працює з вересня

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Вівторок, 13 грудня 2016, 07:38

Економічна підгрупа Тристоронньої контактної групи не працює вже три місяці.

Про це повідомила представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ольга Айвазовська в ефірі телеканалу ICTV, передає "Укрінформ".

"Економічна підгрупа не працює з вересня - представники Донецьких районів привозять бойовика, з яким переговори не ведуться. У зв'язку з цим вся підгрупа не працює вже три місяці", - сказала вона.

Також Айвазовська зазначила, що переговори в "мінському процесі" з бойовиками не ведуться.

"Можливо хтось не знає, але в Мінську переговори з бойовиками не ведуться. Там присутні колабораціоністи з боку окремих районів Донецької та Луганської областей", - додала вона.

Теми: Донбас
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IP: 178.159.56.---John Novik13.12.2016 08:33
А че их вести, когда окраина сама ДЛНР от своей же контрабанды охраняет, и сама же себе экспорт в республики запрещает. Всем бы таких сознательных соседей.
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