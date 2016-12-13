Молдаванин, подозреваемый в попытке убийства, сбежал из киевского суда

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Вторник, 13 декабря 2016, 11:55

В понедельник, 12 декабря, из помещения Киево-Святошинского райсуда Киевской области бежал 26-летний уроженец Молдовы В. Стрижко.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно сообщению, Стрижко находился под стражей по обвинению в покушении на убийство, незаконном хранении оружия и краже.

"Установлено, что около шести часов вечера после судебного заседания подсудимый отпросился в туалет, у дверей которого толкнул конвоира и сбежал через окно", – рассказали в ведомстве.

По факту побега подсудимого зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины.

Кроме того, прокуратурой Киева внесены сведения в ЕРДР по поводу ненадлежащего исполнения своих обязанностей работниками конвойной службы за ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Сейчас в обоих уголовных процессах досудебное следствие продолжается.

Организованы розыскные мероприятия.

Темы: суд
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