Молдаванин, подозреваемый в попытке убийства, сбежал из киевского суда
В понедельник, 12 декабря, из помещения Киево-Святошинского райсуда Киевской области бежал 26-летний уроженец Молдовы В. Стрижко.
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Согласно сообщению, Стрижко находился под стражей по обвинению в покушении на убийство, незаконном хранении оружия и краже.
"Установлено, что около шести часов вечера после судебного заседания подсудимый отпросился в туалет, у дверей которого толкнул конвоира и сбежал через окно", – рассказали в ведомстве.
По факту побега подсудимого зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины.
Кроме того, прокуратурой Киева внесены сведения в ЕРДР по поводу ненадлежащего исполнения своих обязанностей работниками конвойной службы за ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).
Сейчас в обоих уголовных процессах досудебное следствие продолжается.
Организованы розыскные мероприятия.
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