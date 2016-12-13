Молдаванин, підозрюваний у замаху на вбивство, втік з київського суду

2352 перегляди
0
Вівторок, 13 грудня 2016, 11:55

У понеділок, 12 грудня, з приміщення Києво-Святошинського райсуду Київської області втік 26-річний уродженець Молдова В. Стрижко.

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Згідно з повідомленням, Стрижко перебував під вартою за обвинуваченням у замаху на вбивство, незаконному зберіганні зброї та крадіжці.

"Установлено, що близько шостої години вечора після судового засідання підсудний відпросився до туалетної кімнати, біля дверей якої штовхнув конвоїра та втік через вікно", – розповіли у відомстві.

За фактом втечі підсудного зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) КК України.

Крім того, прокуратурою Києва внесено відомості до ЄРДР щодо неналежного виконання своїх обов’язків працівниками конвойної служби за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Наразі в обох кримінальних провадженнях досудове слідство триває.

Організовано розшукові заходи.

Теми: суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Українські судді тримають готівкою більше 1 млрд гривень 12 грудня 2016, 12:48
Суд продовжив арешт Чийгоза до квітня 12 грудня 2016, 10:58
Харківська суддя мала два Porsche, один продала задешево 12 грудня 2016, 10:10
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд може усунути Полозова від захисту Ільмі Умерова
ГПУ купує Холодницькому розкішну Toyota Camry за мільйон
СБУ: Звільнений з "полону" полковник працював на РФ під псевдо "Дядя Ваня"
Бойовики і росіяни катували українських бійців в полоні – СБУ
Усі новини
#Годімовчати!

Лікар про поведінку жінки на пологах і акушерське насилля

Де читати про книжки

5 тематичних українських сайтів