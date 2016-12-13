В ЕС подтвердили, что Украина выполнила все условия для безвиза

917 просмотров
0
Вторник, 13 декабря 2016, 15:44

В совместном докладе Европейской службы по внешней политики и политики безопасности и Европейской Комиссии в очередной раз подчеркивается, что Украина выполнила все условия для получения безвизового режима с ЕС.

Об этом сообщается на сайте Европейской службы по внешней политике и безопасности.

Так, в докладе, который опубликован накануне третьей Совета Ассоциации Украина-ЕС, который должен состояться 19 декабря 2016 года, анализируется состояние выполнения Украиной повестки дня ассоциации с 1 января 2015 года

Так, в документе рассматриваются важные события и реформы, которые проводятся в соответствии со стратегическими приоритетами, согласованных между ЕС и Украиной в рамках повестки дня Ассоциации.

"В докладе указывается, что Украина реализовала ряд реформ по борьбе с коррупцией и упорядочение банковской системы, и начала реализацию амбициозных реформ в энергетическом секторе, а также укрепление демократии и верховенства закона", – говорится в сообщении.

Авторы документа отмечают значительные шаги власти в улучшенные диалога с гражданским обществом.

"В докладе также отмечается, что Украина успешно выполнила все контрольные показатели в рамках плана действий по либерализации визового режима", – отмечается в сообщении.

Именно успешное выполнение Украиной всех условий для получения безвиза, "привело к предложению Европейской Комиссии Совету и Европейскому парламенту в апреле 2016 года отменить визовые обязательства для граждан Украины".

Во внешнеполитической службе ЕС отмечают, что "достигнута 7 декабря договоренность между Советом и Европейским парламентом относительно механизма приостановления прокладывает путь для завершения либерализации визового режима для Украины".

Напомним, Европейский парламент перенес рассмотрение украинского безвиза на февраль.

Ранее ожидалось, что рассмотрение украинского безвиза состоится 18 января – именно такой прогноз был размещен на сайте ЕП.

Примечательно, что датой рассмотрения вопроса об отмене виз для граждан Грузии и до сих пор остается 18 января.

Как сообщала "Европейская правда", впоследствии рассмотрение безвизового режима для Украины и Грузии вновь может быть объединен в один пакет - именно такой план предусмотрен решением стран-членов.

Европейская правда

Темы: ЕС визы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Голландские трудности" по ассоциации решатся в ближайшие дни – посол ЕС 13 декабря 2016, 12:27
К безвизу не готовы - что тормозит строительство перехода на границе со Словакией 12 декабря 2016, 14:58
Грибаускайте постарается помочь Украине получить безвизовый режим 12 декабря 2016, 13:23
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Савченко: С Медведчуком незнакома, надо встретиться
Приватизацію ОПЗ згортають, завод очолить екс-помічник Кононенка – джерело
Виновнику аварии с фотографом Левиным не ограничивали свободу. полиция ошиблась
Песков сделал вид, что не видел наемника Вагнера на приеме у Путина
Все новости
#Годімовчати!

Врач о поведении женщины в родах и акушерском насилии

Правда и мифы

Как меняется с возрастом метаболизм женщины