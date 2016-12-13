В ЄС підтвердили, що Україна виконала всі умови для безвізу

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Вівторок, 13 грудня 2016, 15:44

В совместном докладе Европейской службы по внешней политики и политики безопасности и Европейской Комиссии в очередной раз подчеркивается, что Украина выполнила все условия для получения безвизового режима с ЕС.

Об этом сообщается на сайте Европейской службы по внешней политике и безопасности.

Так, в докладе, который опубликован накануне третьей Совета Ассоциации Украина-ЕС, который должен состояться 19 декабря 2016 года, анализируется состояние выполнения Украиной повестки дня ассоциации с 1 января 2015 года

Так, в документе рассматриваются важные события и реформы, которые проводятся в соответствии со стратегическими приоритетами, согласованных между ЕС и Украиной в рамках повестки дня Ассоциации.

"В докладе указывается, что Украина реализовала ряд реформ по борьбе с коррупцией и упорядочение банковской системы, и начала реализацию амбициозных реформ в энергетическом секторе, а также укрепление демократии и верховенства закона", – говорится в сообщении.

Авторы документа отмечают значительные шаги власти в улучшении диалога с гражданским обществом.

"В докладе также отмечается, что Украина успешно выполнила все контрольные показатели в рамках плана действий по либерализации визового режима", – отмечается в сообщении.

Именно успешное выполнение Украиной всех условий для получения безвиза, "привело к предложению Европейской Комиссии Совету и Европейскому парламенту в апреле 2016 года отменить визовые обязательства для граждан Украины".

Во внешнеполитической службе ЕС отмечают, что "достигнута 7 декабря договоренность между Советом и Европейским парламентом относительно механизма приостановления прокладывает путь для завершения либерализации визового режима для Украины".

Напомним, Европейский парламент перенес рассмотрение украинского безвиза на февраль.

Ранее ожидалось, что рассмотрение украинского безвиза состоится 18 января – именно такой прогноз был размещен на сайте ЕП.

Примечательно, что датой рассмотрения вопроса об отмене виз для граждан Грузии и до сих пор остается 18 января.

Как сообщала "Европейская правда", впоследствии рассмотрение безвизового режима для Украины и Грузии вновь может быть объединен в один пакет - именно такой план предусмотрен решением стран-членов.

Європейська правда

Теми: ЄС візи
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Коментарі — 2
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IP: 80.0.72.---Orest Pecharskyy13.12.2016 18:29
После решения - всё будет в одном пакете. Е=мс в квадрате. Засуньте себе этот пакет решатели в ...
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IP: 80.0.72.---Orest Pecharskyy13.12.2016 18:24
18 января будет обсуждён вопрос использования туалетной бумаги в Украине и Грузии. Связан вопрос очевидно с вывозом карпатского леса в Европу, где, собственно и делают бумагу... Вопрос несомненно существенный, напрямую связан с большим бизнесом. Наверное обяжут украинских туристов в будущих безвизовых путешествиях иметь пару пакетов туалетной бумаги. Это чтобы усилить евроинтеграцию украинцев. Бизнес -прежде всего. На всё требуется время. Ещё не развязан вопрос религиозного характера. Все патриархаты допущены в Европу или нет. Признанные и непризнанные. Наверное Московский патриархат должен иметь какие-то ограничения по линии доступа в Европу. С геями и лесбиянками - тут всё ок. Или могут для начала пропускать только их, как наиболее угнетённых особей? Много ещё не решено. И не будет решено.
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