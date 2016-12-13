Аудит Минобороны проверят международные эксперты

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Вторник, 13 декабря 2016, 17:12

Представители руководящего состава Министерства обороны Украины, структурных подразделений и Генерального штаба ВСУ обсудили с иностранными экспертами возможность проведения оценки внутреннего аудита МОУ международными специалистами.

Об этом сообщает во вторник "Укринформ", ссылаясь на пресс-службу Минобороны.

"Международные эксперты проведут внешнюю оценку внутреннего аудита Министерства обороны Украины. Проведение этой оценки предусмотрено Стратегическим оборонным бюллетенем Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство обороны станет первым центральным органом исполнительной власти, где будет осуществлена такая процедура.

Темы: Минобороны
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