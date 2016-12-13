Боевики применяют минометы и гранатометы – пресс-центр АТО

Пророссийские боевики продолжают использовать 120 и 82-миллиметровые минометы.



Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.



"С нуля часов и до 18 оккупанты значительно уменьшили активность обстрелов во всех направлениях. И все же применяли 120 и 82-миллиметровые минометы дважды обстреливая Крымское, что на Луганском направлении", - сказано в сообщении.



"На Донецком - с 82-миллиметровых минометов российско-оккупационные войска вели огонь по Луганскому, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Авдеевке", - сообщили в пресс-центре.



В то же время указывается, что под огонь гранатометов попала Марьинка, что на Мариупольском направлении.

Всего было 5 обстрелов со стороны боевиков.



Украинская правда