СМИ: Главу ЦИК в "Борисполе" встретят следователи

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал подозрение в совершении преступления председателю ЦИК Михаилу Охендовскому.

Как сообщил источник ZN.UA, детективы НАБУ планируют вручить Охендовскому подозрение в аэропорту "Борисполь", куда тот прибывает после 19:00 из Кыргызстана после наблюдения за выборами и референдумом.

По информации собеседника издания, Охендовского уже вызывают на допрос в НАБУ в среду на 11 утра.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что собрано достаточно доказательств для объявления председателю ЦИК Михаилу Охендовскому подозрения в незаконном получении средств из "черной кассы" Партии регионов.

До этого Специальная антикоррупционная прокуратура вернула в НАБУ проект подозрения в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского с требованием провести экономическую экспертизу.