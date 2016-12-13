Адвокат: Против Ефремова возбудили еще одно дело

Генпрокуратура Украины возбудила новое уголовное производство в отношении бывшего народного депутата от Партии регионов Александра Ефремова, в рамках которого ему сообщено о подозрении еще по двум статьям УКУ.

Об этом заявил журналистам адвокат Евгений Солодко в Апелляционном суде города Киева во вторник, сообщает "Укринформ".

"В пятницу, для того чтобы снять все слухи по так называемому делу Ефремова, мы, сторона защиты, обнаружили весьма любопытные документы. Это измененное и дополненное подозрение по вновь существующему делу. Это дело было возбуждено 8 декабря этого года, то есть буквально в прошлый четверг", - сказал адвокат.

По словам Солодко, он не знает, когда и на основании чего было возбуждено это дело.

"Но нам прокурор продемонстрировал постановление о выделении материалов из старого дела, по которому здесь (в Апелляционном суде города Киева - ред.) собрались - это дело, которое расследуется с 2014 года", - сообщил адвокат.

По его словам, из "старого" дела выделены материалы по подозрению Ефремова в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 110 и 258 со значком 3.

"На сегодняшний день существует уже два "дела Ефремова" - одно, которое возбуждено 8 декабря и туда еще добавлено подозрение по статье 111 и по статье 341 в разных частях. А в старом деле, которое началось еще в 2014 году и получило громкое продолжение с момента задержания Ефремова в конце июля этого года, осталась только часть 5 статьи 191, которая не предусматривает вообще такой меры пресечения, как содержание под стражей", - заявил Солодко.

Таким образом, убежден адвокат, перед Апелляционным судом Киева сейчас возникла дилемма - выпускать или не выпускать Ефремова из-под стражи. "Видимо, этим можно объяснить более чем три с половиной часа ожидания слушания дела", - добавил защитник экс-депутата.

Как известно, начало заседания суда по рассмотрению апелляционной жалобы на продление меры пресечения Ефремову в виде содержания под стражей было запланировано на вторник, 13 декабря, на 14:00. Однако суд начался с 5-часовой задержкой и после нескольких минут был отложен на 15:00 20 декабря.