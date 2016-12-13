Адвокат: Проти Єфремова порушили ще одну справу

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Вівторок, 13 грудня 2016, 19:54

Генпрокуратура порушила нове кримінальне провадження стосовно колишнього народного депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова, у рамках якого йому повідомлено про підозру ще за двома статтями ККУ.

Про це заявив адвокат Євген Солодко в Апеляційному суді міста Києва у вівторок, повідомляє Укрінформ.

"У п'ятницю, для того, щоб зняти усі чутки у так званій справі Єфремова, ми, сторона захисту, виявили дуже цікаві документи. Ця змінена і доповнена підозра у знову існуючій справі. Ця справа була порушена 8 грудня цього року, тобто буквально минулого четверга", - сказав адвокат.

За словами Солодка, він не знає, коли і на підставі чого було порушено цю справу.

"Але нам прокурор продемонстрував постанову про виокремлення матеріалів зі старої справи, за якою тут (в Апеляційному суді міста Києва - ред.) зібралися, - це справа, яка розслідується з 2014 року", - повідомив адвокат.

За його словами, зі "старої" справи виокремлено матеріали за підозрою Єфремова в здійсненні правопорушень, передбачених статтями 110 і 258 з позначкою 3.

"На сьогодні існує вже дві "справи Єфремова" - одна,  яка порушено 8 грудня і туди ще додано підозру за статтею 111 і за статтею 341 в різних частинах. А в старій справі, що почалася ще в 2014 році і отримала гучне продовження з моменту затримання Єфремова наприкінці липня цього року, залишилася тільки частина 5 статті 191, яка не передбачає взагалі такого запобіжного заходу, як утримання під вартою", - заявив Солодко.

Таким чином, переконаний адвокат, перед Апеляційним судом Києва зараз виникла дилема - випускати або не випускати Єфремова з-під варти. "Мабуть, цим можна пояснити більш ніж три з половиною години очікування слухання справи", - додав захисник екс-депутата.

Як відомо, початок засідання суду з розгляду апеляційної скарги на продовження запобіжного заходу Єфремову у вигляді утримання під вартою було заплановано на вівторок, 13 грудня, на 14:00. Проте суд розпочався із 5-годинною затримкою і після декількох хвилин був відкладений на 15:00 20 грудня.

Теми: Єфремов суд
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