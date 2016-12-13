Путин пожаловался Меркель на отсутствие договоренности с Украиной по газу
Президент России Владимир Путин обеспокоен в связи с тем, что до сих пор нет договоренностей с Украиной о закупках газа из России в нынешнем зимнем сезоне.
Об этом говорилось в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Согласно информации пресс-служба Кремля, лидеры продолжили обсуждение ситуации вокруг поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины.
"Путин вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от согласования договорённостей о закупках газа из России в нынешнем зимнем сезоне, что создаёт угрозу транзиту в Европу", - говорится в заявлении Кремля по результатам разговора.
Кроме того, собеседники обсудили вопросы, которые касаются конфликта на Донбассе, а также ситуации в Сирии.
Украинская правда
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і ця телефонна розмова - спроба примусити Україну до закупівлі російського товара погрозами і шантажем європейських споживачів?
до речі, а чому російський президент взагалі переймається бізнес-питаннями? хіба він займає посаду CEO "Газпрому" чи "Роснєфті"? чи отримує від них преміальні?
і ще цікаво, чи зможе Росія існувати, як Україна, без продажу газу та нафти?
і ця телефонна розмова - спроба примусити Україну до закупівлі російського товара погрозами і шантажем європейських споживачів?
до речі, а чому російський президент взагалі переймається бізнес-питаннями? хіба він займає посаду CEO "Газпрому" чи "Роснєфті"? чи отримує від них преміальні?
і ще цікаво, чи зможе Росія існувати, як Україна, без продажу газу та нафти?