Путин пожаловался Меркель на отсутствие договоренности с Украиной по газу

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Вторник, 13 декабря 2016, 22:26

Президент России Владимир Путин обеспокоен в связи с тем, что до сих пор нет договоренностей с Украиной о закупках газа из России в нынешнем зимнем сезоне.

Об этом говорилось в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Согласно информации пресс-служба Кремля, лидеры продолжили обсуждение ситуации вокруг поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины.

"Путин вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от согласования договорённостей о закупках газа из России в нынешнем зимнем сезоне, что создаёт угрозу транзиту в Европу", - говорится в заявлении Кремля по результатам разговора.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы, которые касаются конфликта на Донбассе, а также ситуации в Сирии.

Украинская правда

Темы: Росcия Путин Меркель газ
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IP: 199.87.154.---spitfire13.12.2016 23:56
"...українська сторона ухиляється від узгодження домовленостей про закупівлі газу з Росії"

і ця телефонна розмова - спроба примусити Україну до закупівлі російського товара погрозами і шантажем європейських споживачів?

до речі, а чому російський президент взагалі переймається бізнес-питаннями? хіба він займає посаду CEO "Газпрому" чи "Роснєфті"? чи отримує від них преміальні?

і ще цікаво, чи зможе Росія існувати, як Україна, без продажу газу та нафти?
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IP: 199.87.154.---spitfire13.12.2016 23:55
"...українська сторона ухиляється від узгодження домовленостей про закупівлі газу з Росії"

і ця телефонна розмова - спроба примусити Україну до закупівлі російського товара погрозами і шантажем європейських споживачів?

до речі, а чому російський президент взагалі переймається бізнес-питаннями? хіба він займає посаду CEO "Газпрому" чи "Роснєфті"? чи отримує від них преміальні?

і ще цікаво, чи зможе Росія існувати, як Україна, без продажу газу та нафти?
ОтветитьС цитатой
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