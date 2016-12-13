Путін поскаржився Меркель на відсутність домовленості з Україною щодо газу

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Вівторок, 13 грудня 2016, 22:26

Президент Росії Володимир Путін стурбований тим, що досі немає домовленостей з Україною про закупівлю газу з Росії в нинішньому зимовому сезоні.

Про це йшлося в телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Згідно з інформацією прес-служби Кремля, лідери продовжили обговорення ситуації навколо поставок російського газу європейським споживачам через територію України.

"Путін знову висловив стурбованість у зв'язку з тим, що українська сторона ухиляється від узгодження домовленостей про закупівлі газу з Росії в нинішньому зимовому сезоні, що створює загрозу транзиту в Європу", - йдеться в заяві Кремля за результатами розмови.

Крім того, співрозмовники обговорили питання, які стосуються конфлікту на Донбасі, а також ситуації в Сирії.

Українська правда

Теми: Росія Путін Меркель газ
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