ГПУ: Международный суд рассматривает события Майдана, Донбасса и Крыма в одном досье

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Вторник, 13 декабря 2016, 22:59

Международный уголовный суд рассматривает события на Майдане в 2013-2014 годах, аннексию Крыма и войну на Донбассе в рамках одного досье.

Об этом в эфире Громадского заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

Он сказал, что об отдельном рассмотрении этих дел во время переговоров ГПУ и Офиса прокурора даже не шло речи.

"Сейчас Офисом прокурора все это рассматривается в рамках одного кейса под названием "Украина". И именно это для нас чрезвычайно важно. Потому что мы видим предварительные выводы прошлогодние, это якобы о недостаточной масштабности этих событий, произошедших в то время в Украине", - сказал он.

23 ноября ГПУ сообщала, что документы по делу Майдана передадут в Международный суд в течение 2-3 месяцев.

Темы: Генпрокуратура Евромайдан Донбасс Крым суд
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