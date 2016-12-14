АТО: Под огонь тяжелой артиллерии попали Широкино и Бердянское

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Среда, 14 декабря 2016, 07:53

За прошедшие сутки зафиксировано 15 обстрелов, боевики продолжают применять запрещеное Минскими соглашениями вооружение на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, российско-оккупационные войска применяли 120 и 82-миллиметровые минометы обстреливая Крымское, что на Луганском направлении. Также, из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Станице Луганской.

На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов российско-оккупационные войска вели огонь по Луганскому и Новоалександровке, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Авдеевке и Верхнеторецкому. По Луганскому огонь вел снайпер.

Под огонь 152 миллиметровой артиллерии попали позиции ВСУ в районе Бердянского, а 122 миллиметровой - Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали Марьинку и Талаковка, что на Мариупольском направлении.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
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