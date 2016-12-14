Полковника Безъязыкова шокировали обвинения: хотел служить в ВСУ

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Среда, 14 декабря 2016, 10:04

Задержанный полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков заявил, что его шокировали обвинения в госизмене.

По его словам, он планировал продолжить службу в армии, передает "112 Украина".

"Все эти обвинения, те, что я видел... Оправдываться всегда трудно, потому что обвинять гораздо легче", – отметил Безъязыков в эфире телеканала.

"Я хочу сказать, что все, что там написано и сейчас мне предъявляется, за исключением тех моментов, которые мы уже обсуждали и с СБУ, и с другими органами, по которым не было никаких вопросов, и с теми свидетелями, которые там фигурируют... У нас была очная ставка. Полгода никаких вопросов ко мне не было, а сейчас возникли снова. Будем сначала", – сказал он.

Полковник не может объяснить, с какой целью против него выдвинули обвинения.

"Я позавчера сам был шокирован этим. Для меня это была большая неожиданность", – сказал Безъязыков.

"Я хотел продолжить службу в ВСУ. Пока полгода была канитель, потому что руководство ВСУ имеет какое-то подозрение ко мне. Они хотят его или подтвердить, или опровергнуть. Поэтому сейчас происходит это судебное заседание", – пояснил полковник ВСУ.

По словам Безъязыкова, у него есть болезни, которые требуют хирургического вмешательства.

Как известно, Служба безопасности Украины подозревает полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, освобожденного из плена боевиков, в участии в террористической организации.

По версии спецслужбы, он был завербован в плену и собирал информацию о силах АТО, имея при себе оружие, зарплату и авто с шофером, предоставленные военными структурами РФ.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины – "участие в террористической организации".

Темы: армия Донбасс пленные заложники СБУ
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IP: 94.178.248.---sensor+214.12.2016 12:00
Естественно шокировали, наврное не ожидал что СБУ таки работает.
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