Оккупанты развернут парашютно-десантный полк в Крыму

Первый батальон 97-го полка 7-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ России обещают развернуть оккупанты в крымском городе Джанкой в 2017 году.

Об этом сообщает в среду ТАСС, цитируя председателя комитета Госдумы РФ по обороне, бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова.

"В соответствии с решением коллегии Минобороны в следующем году должно начаться формирование в Джанкое отдельного батальона 97-го десантно-штурмового полка, воссозданного в составе 7-й дивизии ВДВ. Планируется, что до конца 2017 года этот батальон будет сформирован", – сказал Шаманов.

По его словам, на базе этого батальона в течение нескольких лет будет воссоздан весь 97-й полк, который попал под сокращение в конце 1990-х годов.

По словам собеседника агентства, решение о воссоздании этого полка было принято в связи с "высокой вероятностью провокаций в Крыму со стороны украинских спецслужб".

97-й гвардейский парашютно-десантный полк был сформирован в 1948 году, в 1959 году передан в состав 7-й воздушно-десантной дивизии (ныне 7-я десантно-штурмовая дивизия), базировался в литовском Алитусе. В 1993 году в составе дивизии был выведен под Новороссийск. Был расформирован в 1997 году в рамках сокращения российской армии, отмечает издание.

Как известно, накануне в российском ФСБ заявили, что украинские государственные органы и радикальные организации "перешли к активным действиям по реализации террористических замыслов" в оккупированном Крыму.

В последнее время участились сообщения ФСБ РФ о задержании "украинских диверсантов" в Крыму.

В Министерстве обороны Украины подчеркивали, что подобные сообщения спецслужб РФ являются информационной провокацией российской пропаганды.