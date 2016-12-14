Верховный суд РФ оставил в силе запрет Джемилеву на въезд в Россию

00
0
Среда, 14 декабря 2016, 11:54

Верховный суд России признал законным решение российских властей о пятилетнем запрете на въезд в РФ лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Об этом сообщил в среду адвокат Марк Фейгин.

"Верховный суд оставил в силе решение Мосгорсуда о запрете на въезд Джемилеву на 5 лет в РФ вынесенный ФСБ", – написал он в Твиттер.

По словам Фейгина, теперь защита будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Мустафа Джемилев – бывший лидер Меджлиса крымских татар, которого в России признали экстремистской организацией.

Читайте также в проекте УП "Ядро нации" материал "Мустафа Джемилев. Несломленный"

В 2014 году оккупанты Крыма запретили въезд на полуостров на пять лет Мустафе Джемилеву, Рефату Чубарову, Исмету Юкселю.

Украинская правда

Темы: крымские татары Джемилев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Чийгоз призвал мир способствовать созданию Крымскотатарской автономии 13 декабря 2016, 19:38
Суд может отстранить Полозова от защиты Ильми Умерова 13 декабря 2016, 12:48
МИД требует освободить Чийгоза: решение суда оккупантов ничтожно 12 декабря 2016, 15:49
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Суд Амстердама решил вернуть скифское золото Украине
Вакарчук передал Порошенко требование об антикоррупционных судах
Боевики в среду утром обстреляли КПВВ "Майорск". Есть жертвы
Безъязыков объяснил, почему носил российскую форму и оружие в плену
Все новости
Персона

Архитектор Театра на Подоле: Потребление стало частью культуры

Советы МОЗ

Что делать, если заболели гриппом