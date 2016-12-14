Верховный суд РФ оставил в силе запрет Джемилеву на въезд в Россию

Верховный суд России признал законным решение российских властей о пятилетнем запрете на въезд в РФ лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Об этом сообщил в среду адвокат Марк Фейгин.

"Верховный суд оставил в силе решение Мосгорсуда о запрете на въезд Джемилеву на 5 лет в РФ вынесенный ФСБ", – написал он в Твиттер.

По словам Фейгина, теперь защита будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Верховный суд оставил в силе решение Мосгорсуда о запрете на въезд Джемилеву на 5 лет в РФ вынесенный ФСБ. Ну, теперь ЕСПЧ... — Mark Feygin (@mark_feygin) December 14, 2016

Мустафа Джемилев – бывший лидер Меджлиса крымских татар, которого в России признали экстремистской организацией.

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В 2014 году оккупанты Крыма запретили въезд на полуостров на пять лет Мустафе Джемилеву, Рефату Чубарову, Исмету Юкселю.

Украинская правда