Верховний суд РФ залишив у силі заборону Джемілєву на в'їзд у Росію

Верховний суд Росії визнав законним рішення російської влади про п'ятирічну заборону на в'їзд в РФ лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву.



Про це повідомив в середу адвокат Марк Фейгін.



"Верховний суд залишив в силі рішення Мосміськсуду про заборону на в'їзд Джемілєву на 5 років в РФ, винесений ФСБ", – написав він у Твіттер.



За словами Фейгіна, тепер захист буде звертатися до Європейського суду з прав людини.

Верховный суд оставил в силе решение Мосгорсуда о запрете на въезд Джемилеву на 5 лет в РФ вынесенный ФСБ. Ну, теперь ЕСПЧ... — Mark Feygin (@mark_feygin) December 14, 2016



Мустафа Джемілєв – колишній лідер Меджлісу кримських татар, якого в Росії визнали екстремістською організацією.



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У 2014 році окупанти Криму заборонили в'їзд на півострів на п'ять років Мустафі Джемілєву, Рефату Чубарову, Ісмету Юкселю.



Українська правда