Эпидемия гриппа и ОРВИ бушует в 11 областях и Киеве – Минздрав

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Среда, 14 декабря 2016, 13:01

За период с 5 по 11 декабря более 300 тысяч человек заболели на грипп и острые респираторно-вирусные инфекции.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Согласно сообщению, показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 11 областях Украины и в Киеве.

В Черновицкой области зарегистрировано превышение показателей в 2,4 раза, в Полтавской – два раза, в Днепропетровской – в 1,7 раза.

За эту неделю гриппом и ОРВИ заболели 300 411 человек, из них 67% – дети до 17 лет. Показатель заболеваемости на 30,9 % больше предыдущего. Самый высокий показатель зарегистрирован в Черновицкой, наименьший – в Закарпатской областях.

На 32,5 % увеличилось количество больных, которые обратились за медицинской помощью и нуждались в госпитализации.

Всего с начала эпидемического сезона (3 октября – 11 декабря) в Украине зарегистрировано 1 млн 845 274 больных на грипп и острые респираторные вирусные инфекции, переболели 4,3% населения (анализ проводился без учета данных АР Крым и Севастополя).

Олег Шанковский, УП

Темы: эпидемия Минздрав грипп
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